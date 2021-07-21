Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины Журналисты ознакомились с проектом договоренностей между США и Германией.

По словам его источника из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению. Договоренности могут быть окончательно доработаны в ближайшие дни. Ожидается, что это произойдет до приезда в США президента УкраиныЖурналисты агентства ознакомились с проектом договоренностей между США и Германией. Согласно данным Блумберг, в тексте говорится о том, что Берлин будет готов ввести санкции и принять другие меры в отношении РФ, если посчитает, что Москва «пытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершить агрессию против Украины». По сведениям агентства, речь может идти о «мерах на уровне Европы». Они будут включать «ограничение российского экспорта энергоносителей», в том числе в Германию.Источник Блумберг в администрации США уточнил, что в документе умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки. Это делается для того, чтобы не предоставлять Москве точную информацию о планах Вашингтона и Берлина.Предполагается также, что США и Германия попытаются привлечь инвестиции в размере до 1 млрд долларов на развитие на Украине экологически чистой энергетики. Германская сторона первоначально готова будет привлечь инвестиции на 175 млн долларов.