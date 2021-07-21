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Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

21.07.2021 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Первые соревнования в Токио уже стартовали. 21 июля программу Игр открыл софтбол – это облегченная версия бейсбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

В женском турнире уже прошли три встречи, самую крупную победу одержали хозяйки соревнований – японки. Они не оставили шансов сборной Австралии – 8:1.

А прямо сейчас проходит первый матч группового этапа футбольного турнира среди женских команд. Стартовал поединок между сборными Великобритании и Чили.

Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

Напомним, что официальная церемония открытия Олимпийских игр в Токио должна состояться в эту пятницу, 23 июля. В этот же день на спортивных аренах Японии дебютируют белорусы. Наши спортсмены выступят в академической гребле и в стрельбе из лука.

 
 
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Новости Японии. Первые соревнования в Токио уже стартовали. 21 июля программу Игр открыл софтбол – это облегченная версия бейсбола, сообщили в программе Новости «24...
 
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