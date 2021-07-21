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Скончалась Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На 104 году жизни умерла старейшая представительница магнатского рода Радзивиллов Эльжбета.

Об этом сообщил польский меценат и предприниматель Мацей Радзивилл:

– Свидетель нескольких эпох. Последний человек, для которого замок Радзивиллов в Несвиже был просто домом.

Скончалась Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

Эльжбета — единственный ребенок Альбрехта Антония Вильгельма Радзивилла и его жены-англичанки Дороти Паркер Дикан. Она родилась в 1917 году в Лондоне. Когда родители разошлись, Эльжбета жила то с матерью в Вене, то с отцом в Несвиже. Последние годы жизни она провела в Варшаве.

Уже в преклонном возрасте Эльжбета неоднократно посещала Беларусь.

Скончалась Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

Скончалась Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

Эльжбета Радзивилл в Несвиже: в костеле Божьего Тела и замке. 2010 год. Фото Владимира Богданова

 
 
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На 104 году жизни умерла старейшая представительница магнатского рода Радзивиллов.
 
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