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Скончалась Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На 104 году жизни умерла старейшая представительница магнатского рода Радзивиллов Эльжбета.
Об этом
– Свидетель нескольких эпох. Последний человек, для которого замок Радзивиллов в Несвиже был просто домом.
Эльжбета — единственный ребенок Альбрехта Антония Вильгельма Радзивилла и его жены-англичанки Дороти Паркер Дикан. Она родилась в 1917 году в Лондоне. Когда родители разошлись, Эльжбета жила то с матерью в Вене, то с отцом в Несвиже. Последние годы жизни она провела в Варшаве.
Уже в преклонном возрасте Эльжбета неоднократно посещала Беларусь.
Эльжбета Радзивилл в Несвиже: в костеле Божьего Тела и замке. 2010 год. Фото Владимира Богданова
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На 104 году жизни умерла старейшая представительница магнатского рода Радзивиллов.
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