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Двухлетний ребенок попал под машину во дворе в Гомеле
Источник материала: БелТА
21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал двухлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Дорожный инцидент случился примерно в полдень 20 июля. 72-летний водитель "Опеля" на дворовой территории по ул.Оськина совершил наезд на 2-летнего малыша, который выбежал из-за припаркованных машин.
Ребенок получил травмы. В областной детской клинической больнице малышу оказали помощь и отпустили домой.-0-
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Ребенок получил травмы. В областной детской клинической больнице малышу оказали помощь и отпустили домой.
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