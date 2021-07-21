Двухлетний ребенок попал под машину во дворе в Гомеле

Источник материала: БелТА

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал двухлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Дорожный инцидент случился примерно в полдень 20 июля. 72-летний водитель "Опеля" на дворовой территории по ул.Оськина совершил наезд на 2-летнего малыша, который выбежал из-за припаркованных машин.

Ребенок получил травмы. В областной детской клинической больнице малышу оказали помощь и отпустили домой.-0-