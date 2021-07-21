В Гродно мужчина разбил стекла в трех автомобилях

Источник материала: БелТА

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали хулигана, разбившего стекла в трех автомобилях. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В совершении преступления подозревается 30-летний нигде не работающий мужчина. Ранним утром 19 июля он бутылкой с недопитым спиртным разбил окна в трех припаркованных без нарушения правил автомобилях. Ущерб превысил Br1 тыс.

Хулигана задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что выходка была не единственной. Ранее он выкинул из окна квартиры телевизор.

Что стало причиной такого поведения, устанавливается. По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-