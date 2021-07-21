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Пожилой водитель легковушки врезался в грузовик в Дрогичинском районе

21.07.2021 12:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 19 июля в 06.10 на перекрестке автодороги Р84 Дрогичин - Береза и трассы М10 Кобрин - Гомель. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Опель Вектра" был 72-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении, из-за чего столкнулся с грузовиком "Рено Премиум", который ехал по главной дороге в сторону Кобрина. В результате аварии пострадали 72-летняя и 50-летняя пассажирки легковушки. Женщин с травмами госпитализировали.

В ГАИ обратили внимание, что большинство ДТП с участием пожилых водителей возникают из-за отказа уступить дорогу, обратить внимание на знак "стоп" или красный сигнал светофора. Обычно такие аварии случаются в сложных ситуациях, например, при проезде перекрестков, повороте налево.

"Фактор возраста - один из самых серьезных в развитии определенных заболеваний. Инфаркты и сердечные приступы нередко приводят к ДТП - 8% из них происходят по этой причине. На состояние пожилых водителей влияет жара. Из-за нее повышается утомляемость, снижается быстрота реакции. Значит, человек за рулем может не сразу сориентироваться в возникшей дорожной ситуации", - заметили в ГАИ.

Правоохранители призывают водителей прислушиваться к своему самочувствию перед поездкой.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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ДТП случилось 19 июля в 06.10 на перекрестке автодороги Р84 Дрогичин - Береза и трассы М10 Кобрин - Гомель. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Опель...
 
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