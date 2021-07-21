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Центр гидротерапии для собак: как проводят реабилитацию четвероногих в Минске
21.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В единственном в Беларуси бассейне для собак питомцев снова ставят на лапы. Тут восстанавливаются животные после операций, травм. А еще в форму приводят тех, кто потолстел на лакомствах. Какие процедуры, кроме плавания, там предлагают и скольким собакам уже помогли, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Мышцы стали крепче однозначно, увеличились в объеме. Но возраст все-таки дает о себе знать», – отмечает тренер.
Мухтару уже 12, почтенный возраст для собаки. По человеческим меркам все 80. Заниматься плаванием не планировал, но пришлось. Несколько месяцев назад у пса отказали задние лапы.
Оказалось, у Мухтара – грыжа в позвоночнике. Врачи провели экстренную операцию. Псу стало легче, но поставить на лапы помогли только водные процедуры.
«За три-четыре месяца собака смогла начать сама себя обслуживать, она может вставать, ходить, может передвигаться после того, что мы видели, когда она была полностью обездвижена», – говорит Ирина Исаченко.
Открыть бассейн для животных Александра Хартановича заставила сама жизнь. Несколько лет назад его собака получила травму, потребовалась реабилитация. Пройдя этот путь, Александр решил помогать другим. Сейчас в центре также проводятся лазерная и физиотерапия. Есть беговая дорожка.
В центре курс восстановления прошли около 250 собак. В планах у Александра – увеличить размеры бассейна и проводить соревнования по плаванию для четвероногих.
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В бассейне животным помогают восстановить здоровье.
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