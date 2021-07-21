Тадеуш Кондрусевич возглавит Мессу в 10-ю годовщину смерти кардинала Свёнтека

Напомним, 13 апреля Римско-католическая церковь Беларуси отметила 30-летие со дня своего возрождения. В этот день в 1991 году Папа Римский Ян Павел ІІ своим указом установил Минско-Могилёвскую архиепархию и митрополию. На должность архиепископа католической епархии понтификом был назначен Казимир Свёнтек. На протяжении 20 лет он возглавлял белорусский Костёл.





21 июля исполняется 10 лет со дня смерти кардинала Казимира Свёнтека, бывшего архиепископа Митрополита Минско-Могилевского и Апостольского администратора Пинской епархии.





В этот день в Минском соборе Пресвятой Богородицы будет отслужена Месса, которую возглавит архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Евхаристия начнётся в 18.30.





30 лет назад этот заслуженный иерарх рукоположил Казимира Свёнтека в епископа, а в 2007 году он стал его преемником на должности архиепископа Минского и Могилевского, сообщает Сatholic.by.





Также в этот день святая месса пройдёт в Пинском кафедральном костёле. В Пинске, где Казимир Свёнтек долгое время служил во Францисканском соборе, находится и его могила.



