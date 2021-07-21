Нынче не до коррупционеров. Уровень коррупции в стране вдруг резко пошел вниз

ej.by О том, что борьба с коррупцией отодвинута в стране на задний план перед борьбой с другими, более актуальными угрозами, стало понятно еще в феврале. Тогда на заседании коллегии Генеральная прокуратура подвела итоги года и констатировала, что в 2020 году количество учтенных коррупционных преступлений сократилось аж на 23,6% - с 2363 до 1806, пишет





Дальше в течение полугода проходили коллегии и координационные совещания, в теме которых в том числе заявлялась коррупция, но в сообщениях пресс-служб о состоянии коррупции в стране не было вообще никаких сообщений, которые позволяли бы оценить, на каком мы уровне сейчас находимся. Не было сообщений ни со стороны прокуратуры, ни со стороны МВД, ни Следственного комитета, ни КГК, ни КГБ. Лишь в марте прокуратура Минской области заявила, что за два месяца выявлено 8 фактов взяточничества на суммы от 20 рублей до 1 тыс. долларов. И на этом всё!





О том, что происходит в стране с коррупцией, стало возможным отчасти понять, когда в июне прокуратура рассказала, о состоянии коррупционной преступности в строительной отрасли, которая тут всегда была среди печальных лидеров.





«Принятые по требованию прокуроров меры позволили снизить количество коррупционных преступлений в строительной отрасли: за 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число сократилось с 78 до 46», - сообщила прокуратура. Это снижение уровня коррупции аж на 41% (!), при том, что именно сейчас строительной отрасли правоохранители уделяют повышенное внимание из-за резкого роста стоимости строительных материалов.





По другим отраслям, как и в целом по стране больше нет никаких данных. Возможно, они появятся, когда состоятся коллегии по итогам полугодия, но это будет лишь в августе. Впрочем, и предварительно можно кое о чем сказать.





Если в строительной отрасли, где борцы с коррупцией легче всего набирали очки, выявление снизилось на 41%, то по другим снижение будет еще более существенным. Отчасти это подтверждается и анализом сообщений пресс-служб правоохранительных органов за прошедшие полгода.





Так МВД за полгода сообщил лишь о пяти выявленных коррупционных фактах. Одно злоупотребление, одно хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, два факта взяточничества с максимальным размером всего 200 долларов и заведующая магазином с растратой. На этом опять же все.





Со стороны КГК и КГБ вообще не было сообщений о возбуждении уголовных дел по коррупционным преступлениям. А Следственный комитет за полгода распространил семь сообщений о коррупционных преступлениях, хотя большинство – это сообщения о результатах расследования ранее возбужденных уголовных дел, среди которых два бухгалтера, которые похищали средства предприятий.





За полгода не было возбуждено ни одного знакового коррупционного дела. Не было ни одного сообщения о возбуждении уголовного дела коррупционной направленности в отношении чиновников – представителей исполнительной вертикали, министерств и ведомств. Даже многочисленные визиты Александра Лукашенко в регионы и на предприятия перестали заканчиваться указаниями разобраться и привлечь к ответственности. Ни занавоженных коров, ни брошенного оборудования, спрятанного за закрытыми дверями – вообще ничего. А ведь тема борьбы с коррупцией у Александра Лукашенко всегда была в приоритете. Все последние 26 лет. Что же происходит в таком случае?





Догадаться, на самом деле не так сложно. Сейчас в стране другие вызовы и, соответственно, другие приоритеты. И тот же ГУБОПиК МВД, который всегда был на передней линии борьбы с коррупцией, сейчас не скрывает, что главный приоритет сегодня - деструктивные телеграмм-каналы и интернет-сообщества. Туда внедряются, там работают, туда направляют все силы и технические средства. Это тем более касается КГБ. Да, в последние годы он был главной ударной силой в борьбе с коррупцией, но когда политическая ситуация в стране стала угрожающей, стало не только не до законов, но не до борьбы с коррупцией. Нет, работа тут не прекращена совсем. Такого в принципе быть не может. Но…





Борьба с коррупцией конечно же ведется всеми правоохранителями на разных уровнях, но она стала не так важна, как прежде. В приоритете сейчас совсем другие, более важные направления работы правоохранителей. Именно они сегодня занимают первые полосы газет, и составляют основы сообщений пресс-служб и всех медиа страны.