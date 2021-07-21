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Если доживем: летние Олимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене
Источник материала: Партизан
Австралийский город Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году.
Решение об этом было принято на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.
Брисбен был единственным кандидатом на проведение соревнований.
Ранее сообщалось, что
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Австралийский город Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году.
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