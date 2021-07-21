В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка

Источник материала: СТВ

Новости Китая. 12 человек стали жертвами сильнейших дождей и наводнений в китайском городе Чжэнчжоу. Еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило практически до потолка. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали около 500 человек. Чтобы вызволить пассажиров из ловушки, пришлось проделать дыру в крыше состава.





К разрушительным последствиям непогода привела не только под землей, но и на поверхности. За сутки в стране выпало более половины годовой нормы осадков. Ливни спровоцировали прорыв плотины. Нарушено движение транспорта и авиасообщение. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству.





В спасательных операциях задействованы 9 тысяч человек. Свои дома покинули около 200 тысяч жителей. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в провинции продлятся как минимум до вечера.