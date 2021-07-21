В Минске пройдет церемония прощания с композитором Андреем Мдивани

Источник материала: ОНТ

Под мелодии, которые написал маэстро. Андрея Мдивани, выдающегося композитора проводят сегодня в последний путь. Церемония прощания пройдёт в одном из ритуальных залов столицы.

Народный артист Беларуси скончался на 84 году жизни. Долго болел. Его талант проявился в разных жанрах: мюзиклы, оперы, симфонии, хоровые циклы. Музыка звучит в многочисленных фильмах и является не менее узнаваемой, чем герои этих картин. Самое известное произведение классика – балет «Страсти» («Рогнеда»).

Профессор охотно делился опытом. Его курс в академии музыки называли не иначе, как «высшей математикой». Соболезнование семье композитора направил Президент. Похоронят Мдивани на Восточном кладбище Минска.

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