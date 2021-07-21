ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске пройдет церемония прощания с композитором Андреем Мдивани

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске пройдет церемония прощания с композитором Андреем Мдивани

Под мелодии, которые написал маэстро. Андрея Мдивани, выдающегося композитора проводят сегодня в последний путь. Церемония прощания пройдёт в одном из ритуальных залов столицы.

Народный артист Беларуси скончался на 84 году жизни. Долго болел. Его талант проявился в разных жанрах: мюзиклы, оперы, симфонии, хоровые циклы. Музыка звучит в многочисленных фильмах и является не менее узнаваемой, чем герои этих картин. Самое известное произведение классика – балет «Страсти» («Рогнеда»).

Профессор охотно делился опытом. Его курс в академии музыки называли не иначе, как «высшей математикой». Соболезнование семье композитора направил Президент. Похоронят Мдивани на Восточном кладбище Минска.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под мелодии, которые написал маэстро. Андрея Мдивани, выдающегося композитора проводят сегодня в последний путь. Церемония прощания пройдёт в одном из ритуальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by