На химзаводе под украинским Ровно прогремел взрыв

Источник материала: ОНТ

Сильный взрыв на химическом заводе по производству селитры в Украине.

Предприятие расположено недалеко от Ровно. В небо поднялось оранжевое облако. Сейчас оно движется в сторону населенных пунктов. Жителям запрещено открывать окна и выходить на улицу. О причинах и пострадавших информации пока нет.

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