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На химзаводе под украинским Ровно прогремел взрыв
Источник материала: ОНТ
Сильный взрыв на химическом заводе по производству селитры в Украине.
Предприятие расположено недалеко от Ровно. В небо поднялось оранжевое облако. Сейчас оно движется в сторону населенных пунктов. Жителям запрещено открывать окна и выходить на улицу. О причинах и пострадавших информации пока нет.
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Сильный взрыв на химическом заводе по производству селитры в Украине. Предприятие расположено недалеко от Ровно. В небо поднялось оранжевое облако. Сейчас оно...
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