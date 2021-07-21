Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечают православные 21 июля

Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают 21 июля день памяти Казанской иконы Божией Матери. Этот чудотворный образ является одним из самых почитаемых.

В 1579 году в Казани произошел сильный пожар. После этого Богородица начала являться девятилетней Матроне, дочери стрельца из царского войска. Божия Матерь сказала найти на пепелище ее образ. Однако на слова Матроны долго не обращали внимания. В правдивости явлений Богородицы сомневались даже священнослужители. Но позднее поиски все же начались, и завернутую в полотно икону обнаружили на пепелище. Царь сказал возвести на месте обретения образа Богородицкий женский монастырь и церковь.

Казанской иконе Божией Матери молятся в различных нуждах – болезнях, разладе в семье. Многим верующим, по их словам, Богородица помогает.

ФОТО: missia-udm.ru

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