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13 человек погибли при затоплении метро в Китае

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13 человек погибли при затоплении метро в Китае

Настоящее стихийное бедствие в Китае. Число жертв сильного наводнения возросло до 13. Почти все утонули в метро.

Это случилось в Чжэн-чжоу. Руководство подземки обесточило одну из веток. В середине туннеля остановился поезд, и люди оказались в водной ловушке. Из-за стихии свои дома вынуждены покинуть больше ста тысяч человек. Людей спасают из затопленных зданий и машин. В провинции Хэ-нань напора стихии не выдержала крупная дамба.

Под угрозой еще одно защитное сооружение на водохранилище. Тропические дождии в Китае продолжаются с субботы. Перекрыты шоссе, нарушено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы.

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Настоящее стихийное бедствие в Китае. Число жертв сильного наводнения возросло до 13. Почти все утонули в метро. Это случилось в Чжэн-чжоу. Руководство подземки...
 
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