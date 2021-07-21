Один человек сможет быть Президентом не более двух сроков: в Беларуси предлагают изменение в Конституцию

Источник материала: ОНТ

В Беларуси предлагают внести в Конституцию пункт, согласно которому один человек может быть Президентом максимум два срока. Об этом заявил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, пишет БЕЛТА.

На прошедшем 21 июля 9-м заседании Конституционной комиссии подвели итоги ее работы в области разработки предложений по изменению Конституции Беларуси.

ФОТО: БЕЛТА





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