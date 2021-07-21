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Один человек сможет быть Президентом не более двух сроков: в Беларуси предлагают изменение в Конституцию
Источник материала: ОНТ
В Беларуси предлагают внести в Конституцию пункт, согласно которому один человек может быть Президентом максимум два срока. Об этом заявил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич,
На прошедшем 21 июля 9-м заседании Конституционной комиссии подвели итоги ее работы в области разработки предложений по изменению Конституции Беларуси.
ФОТО: БЕЛТА
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Один человек сможет быть Президентом не более двух сроков: в Беларуси предлагают изменение в Конституцию
В Беларуси предлагают внести в Конституцию пункт, согласно которому один человек может быть Президентом максимум два срока. Об этом заявил председатель...
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