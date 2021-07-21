Беспорядки вновь вспыхнули в Колумбии

Источник материала: ОНТ

Очередными беспорядками в Колумбии закончились мирные марши.

Более 200 акций в городах страны. Сначала всё проходило спокойно. Но затем к маршам присоединились вандалы. Они громили автобусы, банкоматы, магазины, госучреждения, атаковали полицейских. Среди пострадавших более 20 стражей порядка. 22 человека задержаны.

Сегодня профсоюзы вновь призывают людей на улицы. Национальная забастовка в Колумбии проходит с апреля – в знак протеста против спорной налоговой реформы, а также экономических и социальных проблем. За это время более тысячи пострадавших, и, по официальным данным, 25 погибших, по неофициальным – около 80.

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