ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беспорядки вновь вспыхнули в Колумбии

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беспорядки вновь вспыхнули в Колумбии

Очередными беспорядками в Колумбии закончились мирные марши.

Более 200 акций в городах страны. Сначала всё проходило спокойно. Но затем к маршам присоединились вандалы. Они громили автобусы, банкоматы, магазины, госучреждения, атаковали полицейских. Среди пострадавших более 20 стражей порядка. 22 человека задержаны.

Сегодня профсоюзы вновь призывают людей на улицы. Национальная забастовка в Колумбии проходит с апреля – в знак протеста против спорной налоговой реформы, а также экономических и социальных проблем. За это время более тысячи пострадавших, и, по официальным данным, 25 погибших, по неофициальным – около 80.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередными беспорядками в Колумбии закончились мирные марши. Более 200 акций в городах страны. Сначала всё проходило спокойно. Но затем к маршам присоединились...
 
Новости дня
Новости разные
 
​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by