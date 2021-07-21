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Крем-мед – необычный десерт, который покорит вас! Смотрите, как его готовят

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крем-мед – необычный десерт, который покорит вас! Смотрите, как его готовят

Крем-мед. Технологию его изготовления впервые изобрели в Канаде почти сто лет назад. И с тех пор начал завоевывать сердца сладкоежек по всему миру как вкусный и «удобный» десерт. 

Готовят его просто: сначала мед помещают в несколько больших емкостей и отстаивают в течение 10 суток при температуре в 14 градусов. После продукт хранят при температуре от 26 до 28 градусов – в это время он становится более мягким, а затем взбивают механическим способом. Для этого используют большие мешалки. 

В процессе взбивания специалисты следят за тем, чтобы продукт не перегрелся. Это важно: тогда сохраняются все полезные свойства. Кстати, крем-мед допускается использовать в лечебных целях. Так что пробуйте на здоровье! При условии, что у вас нет аллергии на продукты пчеловодства.

 

 

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Крем-мед. Технологию его изготовления впервые изобрели в Канаде почти сто лет назад. И с тех пор начал завоевывать сердца сладкоежек по всему миру как вкусный и...
 
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