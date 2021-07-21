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Итоговое заседание Конституционной комиссии проходит в Национальной библиотеке

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоговое заседание Конституционной комиссии проходит в Национальной библиотеке

Итоговое заседание Конституционной комиссии в эти минуты проходит в Национальной библиотеке. Среди вопросов – обновление пенсионной системы.  

Из предложений – размер выплаты может зависеть от общественной полезной деятельности. Это новый тренд – государство постепенно уходит от уравнительной системы. Поправки в каждый раздел Основного закона обсуждают с конца апреля. В Комиссию поступило около 15 тысяч предложений, среди них – ограничение числа президентских сроков, изменение требований к кандидату на пост главы государства, положения о сохранении исторической правды о войне и безопасном использовании атомной энергии.

В начале августа проект Конституции ляжет на стол Президенту. А в следующем году, ожидается, что обновленный Основной закон вынесут на референдум.

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Итоговое заседание Конституционной комиссии в эти минуты проходит в Национальной библиотеке. Среди вопросов – обновление пенсионной системы.   Из предложений –...
 
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