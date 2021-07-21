«Белпочта» будет взимать НДС со всех коммерческих посылок

Источник материала: ОНТ

С коммерческих посылок будет взиматься НДС вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения, сообщается на сайте «Белпочты».

Отмечается, что НДС не будет взиматься в том случае, когда пересылаются товары для личного пользования получателя и его семьи, которые не отражают коммерческих интересов. При этом стоимость вложений не должна быть больше 45 евро. Платежи станут начислять, если стоимость вложений превысит эту сумму.

ФОТО: БЕЛТА





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