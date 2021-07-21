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Уборочная-2021: первый экипаж-тысячник получил поздравления!
Источник материала: ОНТ
В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая.
Передовики работают в Каменецком районе. Семейный экипаж комбайна – отец и дочь – первыми в регионе записали на свой счёт тысячную тонну зерна. И принимали поздравления, подкреплённые грамотами и денежными премиями.
По словам губернатора, в регионе в этом году планируют намолотить более миллиона тонн зерна. Несмотря на жару, урожай будет не хуже прошлогоднего, говорят специалисты.
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В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая. Передовики работают в Каменецком районе. Семейный экипаж комбайна – отец и дочь – первыми в...
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