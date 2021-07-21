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Уборочная-2021: первый экипаж-тысячник получил поздравления!

21.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: первый экипаж-тысячник получил поздравления!

В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая.

Передовики работают в Каменецком районе. Семейный экипаж комбайна – отец и дочь – первыми в регионе записали на свой счёт тысячную тонну зерна. И принимали поздравления, подкреплённые грамотами и денежными премиями.

Андрей Кунец: «Трудно было, но мы старались. Считаю, погода благоприятствовала: было и солнце, и влаги хватало. Будем стремиться пораньше убрать хлеб».

Виктория Кунец: «Когда появилась возможность поработать с папой и деньги заработать, не отказалась. Думаю, это классно! Как минимум я горжусь папой, что я рядом с папой, что у нас тысяча в области».

По словам губернатора, в регионе в этом году планируют намолотить более миллиона тонн зерна. Несмотря на жару, урожай будет не хуже прошлогоднего, говорят специалисты.

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В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая. Передовики работают в Каменецком районе. Семейный экипаж комбайна – отец и дочь – первыми в...
 
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