Уборочная-2021: первый экипаж-тысячник получил поздравления!

Источник материала: ОНТ

В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая.

Передовики работают в Каменецком районе. Семейный экипаж комбайна – отец и дочь – первыми в регионе записали на свой счёт тысячную тонну зерна. И принимали поздравления, подкреплённые грамотами и денежными премиями.

Андрей Кунец: «Трудно было, но мы старались. Считаю, погода благоприятствовала: было и солнце, и влаги хватало. Будем стремиться пораньше убрать хлеб».

Виктория Кунец: «Когда появилась возможность поработать с папой и деньги заработать, не отказалась. Думаю, это классно! Как минимум я горжусь папой, что я рядом с папой, что у нас тысяча в области».

По словам губернатора, в регионе в этом году планируют намолотить более миллиона тонн зерна. Несмотря на жару, урожай будет не хуже прошлогоднего, говорят специалисты.

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