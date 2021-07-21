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Проект Конституции: президентом можно будет стать только в 40 лет
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Предложения по изменению Конституции будут направлены правителю 22 июля.
О их содержании рассказал председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает
– В разделе «Президент. Парламент. Правительство» предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет, ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства, – сказал Петр Миклашевич.
На данный момент президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
Предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.
Также предлагается увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет.
Предложения по изменению Конституции 22 июля будут направлены правителю.
– До 1 августа 2021 года все сформулированные предложения комиссии будут представлены президенту. В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми членами Конституционной комиссии. Окончательный вариант изменения Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение и в последующем с поправками после всенародного обсуждения проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум, – заявил Миклашевич.
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Предложения по изменению Конституции будут направлены правителю 22 июля.
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