«Далеко идущие последствия визита». Белый дом пообещал новые санкции

Источник материала: Салiдарнасць

Каков результат поездки Тихановской в США? И насколько плохо, что встречи с Байденом так и не произошло?

Светлана Тихановская еще продолжает свой визит в США, однако о некоторых результатах уже можно говорить сейчас. Действительно, по уровню переговоров ничего похожего у представителей Беларуси не было последние 28 лет. Причем, судя по всему, дело не закончилось одними словами поддержки и практический результат не заставит себя ждать.

— Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками продолжат прилагать свои усилия для того, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе, через санкции, — сообщила пресс-служба Белого дома.

Накануне советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с Тихановской и выразил поддержку народу Беларуси.





Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

До этого не менее продуктивно Светлана Тихановская поговорила с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где речь шла о необходимости принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и поддержке гражданского общества.

Что думает сама Тихановская о результатах?

— Народ Беларуси ждет от США решительных действий – чем сильнее будут меры давления на режим, тем быстрее они достигнут цели. Америка уже признала Лукашенко нелегитимным, и теперь нужно признать его преступным. Вчера на встрече с Блинкеном я сказала, что мы будем продолжать бороться за свободу Беларуси, с международной поддержкой или без – но солидарность других стран сделает этот путь менее болезненным и более быстрым.

Вдумайтесь: последний визит представителя белорусского народа в Белый дом был 28 лет назад – в 1993 году сюда приезжал Станислав Шушкевич. С того времени многое изменилось – к власти пришел режим, а наша страна почти на 30 лет застыла во времени и исчезла из повестки США. И сейчас самое время ее вернуть.

На этой неделе Тихановская планирует еще встречи с двухпартийной группой сенаторов США – ведь от Конгресса зависит политика Соединённых Штатов по Беларуси.

— И я рада сообщить, что нашими с вами совместными усилиями в Палате представителей США появится белорусский Кокус – это группа американских конгрессменов, которые будут работать по теме Беларуси. Просто сравните – многие страны имеют представительские группы в США десятки лет – а теперь, наконец, и Беларусь получила это признание. И мы работаем, чтобы такая группа появилась и в Сенате.

Что еще можно ожидать от США в ближайшее время?

Со своей стороны, народное антикризисное управление (НАУ) направило в Конгресс США письмо, в котором сформулировала ряд санкций, введение которых предположительно сможет повлиять на режим Александра Лукашенко. Послание адресовано недавно созданной группе «Друзей Беларуси» Конгресса США, сообщил руководитель НАУ Павел Латушко.

По мнению НАУ, если США хотят усилить давление на белорусский режим, они должны:

закрыть для Лукашенко доступ к кредитам МВФ;

исключить главу Нацбанка Беларуси Павла Каллаура и министра финансов Юрия Селиверстова из Совета управляющих МВФ;

заморозить корреспондентские счета государственных банков Беларуси;

наложить санкции на Мозырский НПЗ и «Беларуськалий», а также присоединиться к секторальным санкциям ЕС и расширить их;

блокировать попытки уклонения от санкций, в том числе за счет России.

Отметим, что в Кокус вошли конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур (представители Демократической партии), Крис Смит и Джо Уилсон (из Республиканской партии).

Что заявили по итогу встречи с Тихановской американские политики?

О том, что визит Тихановской не был просто для «галочки» свидетельствуют и высказывания некоторых политиков по итогу встреч.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США продолжают рассматривать новые санкции в отношении режима в Беларуси и заявил, что США будут активно участвовать в расследовании прошлогодних выборов, нарушений прав человека и репрессий.

— Уровень взаимодействия, который мы видели вчера с госпожой Тихановской, был беспрецедентным уровнем взаимодействия с белорусским лидером в этом столетии, — сказал Прайс.

Глава Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес призвал США ввести секторальные санкции.

— Для меня было большой честью встретиться с Тихановской сегодня в Сенате. США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии правительства, — написал Менендес.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров со Светланой Тихановской написал:

— Мы обсудили выход из политического кризиса: освобождение всех политзаключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!».

Нужна ли встреча с президентом США?

А вот встречи с президентом США Байденом пока так и не состоялось, несмотря на некоторые надежды ряда аналитиков. Впрочем, политик Сергей Наумчик считает, что кроме символизма и портрета в рамочке, эта встреча мало бы что дала.

— Тэлебачанне, канешне, адпрацуе па поўнай тое, што Байдэн не сустрэўся зь Ціханоўскай. Але гэта — для простых ябацек, — пишет Сергей Наумчик. — Ябацькі ж з аналітычных аддзелаў МЗС і КДБ разумеюць, што 15-хвілінная сустрэча з прэзыдэнтам мела б, канешне, важнае значэньне, але хутчэй сімвалічнае. Цудоўна для фотаздымку ў рамачцы на сьценку павесіць, унукам расказаць. А вось гадзінная гутарка з дзяржсакратаром (гэтую пасаду калісьці займаў Кісенджэр) і спатканьне з дарадцам па нацыянальнай бясьпецы (ім быў Бжэзінскі; пры ўзгадваньні гэтага імя ў ветэранаў КДБ і цяпер перакошваецца твар) — могуць мець далёка ідучыя практычныя і вельмі непрыемныя для галоўнага ябацькі наступствы.

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