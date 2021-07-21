Замгендиректора КУП в Минске злоупотребил полномочиями - ущерб Br493 тыс.

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из коммунальных унитарных предприятий столицы, которому инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Прокуратура установила, что подозреваемый дал указание на отгрузку хлебобулочной и кондитерской продукции в адрес заведомо неплатежеспособного и убыточного предприятия. Причиненный КУП ущерб превысил Br493 тыс.

Прокуратура города Минска квалифицировала действия фигуранта по ч.3 ст.424 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.-0-