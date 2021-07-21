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Водителя с 3,4 промилле с погоней задержали под Брестом

21.07.2021 12:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Под Брестом сотрудник ГАИ задержал пьяного водителя, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Случай произошел днем 19 июля у одного из мест массового отдыха. Инспектор ГАИ обратил внимание на автомобиль Opel и подал сигнал об остановке. Однако водитель попытался скрыться. Его преследование продолжалось несколько километров.

За рулем находился 34-летний брестчанин. По внешним признакам мужчина был пьян, это подтвердило и медосвидетельствование: в выдыхаемом им воздухе было 3,4 промилле алкоголя. Водитель пояснил, что после ссоры с женой выпил и решил отдохнуть на озере в компании друзей.

Ранее правонарушитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. В отношении брестчанина составлено три протокола, автомобиль помещен на штрафплощадку.

С начала года в Брестской области сотрудники Госавтоинспекции задержали более 12 220 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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С начала года в Брестской области сотрудники Госавтоинспекции задержали более 12 220 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.
 
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