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​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

21.07.2021 13:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Жители США задыхаются от пожаров. Площадь возгораний на западе страны превысила 500 тысяч гектаров. В 13 штатах зафиксировано более 80 крупных очагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пылают Монтана, Калифорния и Вашингтон. Сложная ситуация и в Орегоне.

​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

Уничтожено около 70 домов, эвакуировано более 2000 жителей. Дым от пожаров уже добрался до восточного побережья страны и привел к ухудшению качества воздуха. Серой пеленой окутано несколько штатов.

​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

Борьбу с возгораниями ведут около 20 тысяч человек. Ситуацию осложняют засуха и сильный ветер.

 
 
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Новости США. Жители США задыхаются от пожаров. Площадь возгораний на западе страны превысила 500 тысяч гектаров. В 13 штатах зафиксировано более 80 крупных очагов,...
 
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