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Игрок "Минских Зубров" осужден на восемь лет за участие в протестах
Источник материала: Партизан
Игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых протестах августа 2020 года.
Об этом
Стефанович был членом Координационного совета и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико.
«Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию», — написала пресс-служба «Минских Зубров» в соцсетях.
Позднее международными правозащитными организациями он был признан политзаключенным.
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Игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых протестах августа 2020 года.
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