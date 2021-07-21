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Названа столица летней Олимпиады-2032
Источник материала: Навiны
Австралийский Брисбен выиграл гонку за право проведения летней Олимпиады в 2032 году.
Согласно решению МОК, этот город выбран столицей, опередив в соперничестве Чэнду и Чунцин (общая заявка, Китай), Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), регион Рейн-Рур (Германия), Сеул и Пхеньян (совместная заявка Кореи и КНДР).
Ранее право проведения Олимпиад получили:
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Австралийский Брисбен выиграл гонку за право проведения летней Олимпиады в 2032 году.
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