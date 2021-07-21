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Названа столица летней Олимпиады-2032

21.07.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Австралийский Брисбен выиграл гонку за право проведения летней Олимпиады в 2032 году.

Названа столица летней Олимпиады-2032
Фото pixabay.com

Согласно решению МОК, этот город выбран столицей, опередив в соперничестве Чэнду и Чунцин (общая заявка, Китай), Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), регион Рейн-Рур (Германия), Сеул и Пхеньян (совместная заявка Кореи и КНДР).

Ранее право проведения Олимпиад получили:

  • Пекин (2022 год);
  • Париж (2024);
  • Милан и Кортина (2026);
  • Лос-Анджелес (2028).

 

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Австралийский Брисбен выиграл гонку за право проведения летней Олимпиады в 2032 году.
 
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