Названа столица летней Олимпиады-2032

Австралийский Брисбен выиграл гонку за право проведения летней Олимпиады в 2032 году.



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Согласно решению МОК, этот город выбран столицей, опередив в соперничестве Чэнду и Чунцин (общая заявка, Китай), Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), регион Рейн-Рур (Германия), Сеул и Пхеньян (совместная заявка Кореи и КНДР).

Ранее право проведения Олимпиад получили:

Пекин (2022 год);

Париж (2024);

Милан и Кортина (2026);

Лос-Анджелес (2028).

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