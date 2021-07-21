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Пропавший минчанин найден погибшим в Смолевичском районе
Источник материала: Навiны
Прекращены поиски пропавшего 36-летнего минчанина Сергея Боголюбова.
Мужчина 9 июля находился на Дубровском водохранилище (около деревни Прилепы Смолевичского района), откуда около 23 часов ушел в неизвестном направлении. Больше о его судьбе ничего не было известно.
К поиску пропавшего подключились волонтеры ПСО «Ангел», которые с помощью специального оборудования и обнаружили в воде тело Сергея.
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Прекращены поиски пропавшего 36-летнего минчанина Сергея Боголюбова.
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