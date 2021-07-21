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Апелляцию на приговор Павлу Северинцу рассмотрят 27 августа в Верховном суде

21.07.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Апелляционную жалобу на приговоры, вынесенные сопредседателю оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павлу Северинцу и тем, кто был осужден вместе с ним, рассмотрят 27 августа в Верховном суде, сообщила в «Фейсбуке» супруга политзаключенного Ольга Северинец.

Апелляцию на приговор Павлу Северинцу рассмотрят 27 августа в Верховном суде

«Назначена дата апелляции. Апелляционный суд над Павлом и его группой пройдет 27 августа в Верховном суде, до того времени Павел будет находиться в Могилевской тюрьме, куда дальше — пока неизвестно», — написала она.

«Павел исправно присылает нам, родственникам, письма, рисует картинки для Франтишка в каждом письме, но насчет писем от других людей он говорит, что приходит очень мало. Он подчеркивает, что отвечает на все полученные письма, просит не обижаться, если кто-то не получает ответов. Это означает, что письмо ему просто не передали, — отметила Ольга Северинец. — Вчера адвокат сказал, что Павел выглядел очень расстроенным на встрече. Почему — не признался. Пожалуйста, молитесь за него и, если можете, пишите чаще. Даже таким сильным и непреклонным рыцарям, как наш Паша, нужна поддержка. Только вместе продержимся».

Как сообщалось, 25 мая судья Могидевской области Ирина Ланчева приговорила:

  • сопредседатель оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима;
  • координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель — к 7 годам в колонии усиленного режима;
  • активист кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич — к 7 годам в колонии усиленного режима;
  • активист кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич — к 5 годам в колонии усиленного режима;
  • активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский — к 5 годам в колонии усиленного режима;
  • видеоблогер Дмитрий Козлов («Серый кот») — к 5 годам в колонии усиленного режима;
  • редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная — к 4 годам в колонии общего режима.

Винярский, Козлов, Северинец, Юхневич и Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК), Афнагель и Войнич — также в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293 УК). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13 УК).

Суд проходил в закрытом режиме. На процессе председательствовала судья Ирина Ланчева.

 

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Апелляционную жалобу на приговоры, вынесенные сопредседателю оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павлу Северинцу и тем, кто был...
 
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