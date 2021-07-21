Книги для программистов, продукты и косметика: что белорусы покупают на Ozon

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: habr.com

По статистике Ozon, к концу июня число белорусов, делающих заказы на маркетплейсе, увеличилось в 11 раз в годовом сопоставлении. Потребительская корзина стала разнообразнее: если год назад в 65% заказов были товары только одной категории (например, электроника или одежда), то сейчас в каждой второй покупке — минимум две категории товаров.

Чаще всего онлайн заказывают товары повседневного спроса, в том числе продукты. Также в лидерах продаж — товары для красоты и для детей. Интерес к маркетплейсу вызван в основном сокращением сроков доставки товаров в этом году.

Самые популярные категории

«Сегодня заказ с Ozon доставят в среднем за 4,5 дня. Забрать посылку можно у курьера или в более 3 тысячах пунктов выдачи заказа. В этом году количество пунктов выдачи вырастет, и доставка станет еще быстрее», – объясняет Егор Исаев, руководитель по развитию международного бизнеса Ozon.

Средний чек на покупку продуктов питания — 44 рубля

Чаще всего белорусы заказывают на маркетплейсе бакалею, напитки, детское питание и кондитерские изделия. Самые востребованные продукты: детские смеси, кофе, булгур, гречка, макароны и шоколад.

Также пользуются спросом продукты для здорового питания: рисовая мука, кокосовое молоко, арахисовая паста и чипсы нори. Средний чек на один онлайн-поход за продуктами — 44 рубля.

Какие товары чаще покупают в категории Продукты питания

Статистика маркетплейса показывает, что из косметики чаще всего покупают средства для ухода за кожей и средства для ухода за волосами. При этом косметика для кожи в два раза популярнее косметики для волос. Любимые марки: Ollin, Mustela и La Roche-Posay. На косметику в среднем тратят почти столько же, сколько на еду — 43 рубля.

В бытовой химии больше всего продаж приходится на средства для посудомоечных машин и подгузники, а в детских товарах — на конструкторы и тактильные игрушки. На бытовую химию тратят в среднем 38 рублей. А средний чек на детские товары самый большой среди топ-5 популярных категорий — 62 рубля.



В топе книг — программирование и Хорари

Любимые книги белорусов — пособие для программистов и «Краткая история человечества» Юваля Ной Хорари. Средний чек на один заказ книг в интернете — 46 рублей.

Топ-10 книг по продажам

Забирают покупки чаще всего в пунктах самовывоза — таким образом получают 83% заказов. Быстро растет популярность Белпочты: она стала логистическим партнером Ozon в мае этого года, а в июне на нее пришелся уже 21% посылок. Курьеры привозят 15% покупок, а в постаматах забирают 2%.