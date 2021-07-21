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Со всех коммерческих посылок в ЕС будут брать НДС - Белпочта

21.07.2021 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Евросоюзе изменился порядок сбора налога на добавленную стоимость для коммерческих отправлений (продажи товаров) из других стран, сообщает "Белпочта"

"С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе, применимого к электронной коммерции. 

Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи", - поясняется на сайте "Белпочты".

Уточняется, что при пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, стоимость которых не превышает 45 евро, НДС не взимается. "Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро, будут начисляться таможенные платежи".

В "Белпочте" обратили внимание, что для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.

"Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно", - отметили также в компании.

Там сообщили, что в настоящее время РУП "Белпочта" дорабатывает программное обеспечение и интернет-портал, чтобы предоставить возможность при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.
 
 
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В Евросоюзе изменился порядок сбора налога на добавленную стоимость для коммерческих отправлений (продажи товаров) из других стран, сообщает "Белпочта"
 
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