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В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

21.07.2021 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Массовая голодовка в центре Брюсселя. Более 450 мигрантов отказались от пищи, чтобы добиться внимания властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бастующие проживают в Бельгии много лет, но так и не получили документы.

В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

В основном это выходцы из Северной Африки. Они заполонили католическую церковь и отказываются уходить. В одной части храма расположились десятки мужчин, за перегородкой – женщины. Некоторые отказались не только от еды, но и от воды, что привело к ухудшению их состояния. У храма дежурят машины скорой помощи.

В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

Государственный секретарь, ответственный за предоставление убежищ, к мигрантам не приходит, а вот депутаты и представители Европарламента заглядывают. Поговорят, сфотографируют, но помочь не обещают. Решение проблемы сейчас в компетенции правительства.

 
 
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Новости Бельгии. Массовая голодовка в центре Брюсселя. Более 450 мигрантов отказались от пищи, чтобы добиться внимания властей, сообщили в программе Новости «24...
 
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