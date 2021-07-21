Погода в СНГ: в Таджикистане и Кыргызстане сохраняется риск схода селей, в Беларуси пройдут дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня прошумит дождь и станет еще свежее. Сейчас в российской столице комфортные плюс 25. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

На севере Таджикистана сохраняется риск схода селей. Накануне потоки грязи и камней в Пенджикентском районе обрушились на кишлаки и летние пастбища. Погибли 12 человек, среди них пятеро детей. На месте трагедии продолжают работать спасатели. Стихия повредила жилые дома, дороги и на территории десятка других сел области. Там, к счастью, обошлось без жертв.

В республике по-прежнему жарко. В среднем плюс 36. На фоне зноя и дождей в горах есть опасность повторного схода селя.

Кыргызстан

Спасатели Кыргызстана устраняют последствия мощных селей на юге страны. В Аксыйском районе стихия унесла жизни восьми человек, в Лейлекском жертвой селя стал подросток. В Сузаке погибла 6-летняя девочка. Ее унесли потоки воды и грязи.

Сейчас на месте трагедии спасатели и местные жители расчищают участки от грязи и камней. Работает тяжелая техника. Синоптики предупреждают, что опасность схода селей и оползней в регионе сохраняется.

Казахстан

Дожди, гроза и сильный ветер немного освежат области Казахстана, которые изнывают от африканского зноя. Штормовое предупреждение сохраняется на западе республики. Там сильный ветер поднимет пыльные бури. Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок. В Алматы до плюс 28, сохраняется опасность пожаров.

Азербайджан

Сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно. В некоторых регионах Азербайджана воздух прогреется до 44 градусов. Будет дуть южный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Такая погода может негативно влиять на самочувствие людей, предупреждают специалисты. Многие бакинцы предпочитают проводить время на берегу моря. Температура воды на Каспии – плюс 29.

Армения

В Ереване сегодня плюс 42. Из-за тропического зноя сохраняется опасность пожаров. Под угрозой леса и растительность предгорий Вайоцдзорской области и долин Сюника. А в Араратской долине из-за жары на полмесяца раньше поспели фрукты. Абрикосы, сливы и персики тоннами отправляют не только на рынки, но и на переработку. На заводах плоды сушат, а также делают варенье и соки.



Беларусь



В Беларуси сегодня до плюс 27. Освежить атмосферу помогут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Из-за них и сильного ветра в стране действует «желтый» уровень опасности. Но аномальный зной отступил. Это хорошая новость, в первую очередь, для аграриев. Работать на полях станет комфортнее.



В Гродненской области плюс 24. Там начали собирать календулу. Каждый цветок снимается вручную. Работать начинают рано утром, пока не сошла роса. В этом году планируют собрать две с половиной тонны сырья. После сушки ноготки отправят в аптеки страны. Лекарственное растение обладает бактерицидным и противовоспалительным свойствами и хорошо заживляет раны.