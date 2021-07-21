Доллар опустился до минимума за 3 недели

Торги в среду завершились уже шестым подряд укреплением белорусского рубля к корзине валют . Её значение опустилось на 0,10% до минимума за 8 месяцев.





Курс доллара опустился всего на 0,0021 BYN до 2,5327 BYN/USD.





Это же восьмое снижение за последние девять торговых сессий. Стоимость доллара за это время обвалилась на 0,0594 BYN до минимума за 20 дней.





Сегодня произошло существенное снижение объёма торгов долларом. Так, если сегодня на бирже оборот долларом составил почти 26 млн., то за предыдущие три дня было $80, $55 и $44 млн. за пятницу, понедельник и вторник соответственно.





Пятничный объём был максимален почти за 11 месяцев, а за предыдущие два месяца лишь дважды общая сумма торгов превышала $30 млн.



