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Летчица Уолли Фанк - о космосе: Я хотела бы полететь снова

21.07.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Летчица Уолли Фанк 60 лет мечтала о космосе — и, наконец, побывала там.

Вот что она сказала после возвращения на Землю:

"Я не могу это передать словами. У меня был отличный инструктор, он рассказал обо всем, что нам предстоит. Мы поднялись наверх, и я увидела темноту. Я думала, что увижу Землю, но мы были довольно высоко. Я чувствовала себя прекрасно! Я лежала и летела в космос. 

(Обращается к Джеффу Безосу.) Я хочу поблагодарить тебя, милый, потому что ты дал мне эту возможность. Я ждала долго и наконец-то поднялась в космос. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в России, США — и всегда опережала мужчин. 

Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось бы, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова. И побыстрее!"
 
 
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Летчица Уолли Фанк 60 лет мечтала о космосе — и, наконец, побывала там.
 
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