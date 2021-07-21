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Уголовное дело правозащитника Леонида Судаленко передано в суд

21.07.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело Гомельского правозащитника Леонида Судаленко передали в суд Центрального района Гомеля.



Вскоре станет известна дата начала процесса, сообщает телеграм-канал @viasna96.

Судаленко — председатель гомельского отделения лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна". 

Его задержали в январе, и с тех пор он находится в СИЗО. Вскоре правозащитнику предъявили обвинение. Предполагается, что идет речь о помощи протестующим в оплате штрафов.

Леонид Судаленко признан политзаключенным.
 
Теги: Гомель
 
 
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Уголовное дело Гомельского правозащитника Леонида Судаленко передали в суд Центрального района Гомеля.
 
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