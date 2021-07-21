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Индекс бензина. Сколько топлива могут купить белорусы на среднюю зарплату

21.07.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как изменились цены на топливо в первой половине 2021 г. относительно прошлого года и сколько литров бензина могут купить белорусы на среднестатистическую заработную плату. Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании аналитиков Picodi.com.

Индекс бензина. Сколько топлива могут купить белорусы на среднюю зарплату

 

Цены на АЗС выросли

Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среди постсоветских стран самый значительный скачок цен отмечен в Таджикистане (+30,1%), Армении (+22,8%) и Грузии (+17,4%).

 
 
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