Индекс бензина. Сколько топлива могут купить белорусы на среднюю зарплату

Как изменились цены на топливо в первой половине 2021 г. относительно прошлого года и сколько литров бензина могут купить белорусы на среднестатистическую заработную плату. Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании аналитиков Picodi.com .





Цены на АЗС выросли

Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среди постсоветских стран самый значительный скачок цен отмечен в Таджикистане (+30,1%), Армении (+22,8%) и Грузии (+17,4%).