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ЕСПЧ запретил экстрадицию кикбоксера Алексея Кудина из России в Беларусь

21.07.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию из России в Беларусь кикбоксера Алексея Кудина, участвовавшего в протестах 2020 года, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

ЕСПЧ запретил экстрадицию кикбоксера Алексея Кудина из России в Беларусь

По информации адвоката российской организации помощи беженцам и мигрантам «Комитет «Гражданское содействие» Марии Красовой, ЕСПЧ «согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Алексея Кудина».

«Нам дали 39-е правило [регламента ЕСПЧ], в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию, то есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято европейским судом», — сообщила она.

10 августа 2020 года 36-летний спортсмен был задержан неподалеку от городского парка Молодечно (Минская область). При задержании его жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября и покинул страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера Беларуси.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче Кудина.

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Открытое письмо, инициированное BSSF и адресованное генпрокурору России Игорю Краснову, подписали, в частности, трехкратный олимпийский призер и руководитель BSSF Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу музыкант Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай Дмитрий Валент. Подписавшие обращение уверены, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов (2007, 2009).

 

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Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию из России в Беларусь кикбоксера Алексея Кудина, участвовавшего в протестах 2020 года, сообщает Белорусский...
 
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