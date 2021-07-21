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Житель Сморгони оформил кредиты на мать и соседа, а деньги проиграл

21.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони оформил онлайн-кредиты на имя матери и соседа, а деньги проиграл на ставках. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Еще в апреле 21-летний молодой человек оформил онлайн-кредит на сумму Br2 тыс. на имя своего 37-летнего соседа. Подозреваемый взял телефон соседа, а в галерее хранились фотографии паспорта мужчины. Он решил взять онлайн-кредит на имя соседа. Выяснилось, что случай был не единичным. Также молодой человек оформил онлайн-кредит на имя своей матери. Деньги потратил на ставки.

Возбуждено уголовное дело по ч.ч.1,2 ст.212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации). Окончательная правовая оценка действиям молодого человека будет дана по результатам расследования.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.ч.1,2 ст.212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации). Окончательная правовая оценка действиям молодого...
 
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