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В Минске директор фирмы и бывший работник банка обманом получили кредит на Br380 тыс.

21.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники УБЭП УВД Миноблисполкома выявили аферу в сфере банковского кредитования. Преступную схему реализовали бывший сотрудник финансового учреждения и его знакомая - руководитель строительной организации из Минска, для которой нужно было оформить заем. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В связи в плохой кредитной историей своей фирмы женщина на время приобрела стороннюю. Формального директора помог найти подельник, используя прежнее место работы: добыл копию паспорта учительницы из райцентра, которая когда-то обращалась в банк, и без уведомления зарегистрировал на нее фирму. Такая же схема использовалась при поиске поручителя. В последующем минчанка вовлекла в обман и своего брата, с которым разыграла роли формально назначенных директора и созаемщика. Сначала она попросила принять ее в другом отделении банка, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а затем и вовсе предоставила копии паспортов "мертвых душ" под предлогом того, что оригиналы переданы в посольство для оформления виз", - рассказали в МВД.

В банке досконально не изучили документы (на это и рассчитывал подельник женщины), выдав в итоге кредит на Br380 тыс. Часть денег ушла на погашение ранее полученных займов строительной организации, а часть злоумышленники использовали на собственные нужды.

Естественно, не осведомленные о махинации "кредитополучатель и поручитель" не погашали начисляемые проценты и основной долг. Этим заинтересовалась служба безопасности банка, передав пакет подозрительных документов в УБЭП.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленников. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Часть денег ушла на погашение ранее полученных займов строительной организации, а часть злоумышленники использовали на собственные нужды.
 
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