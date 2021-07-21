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В Могилевской области два человека ушли в лес и пропали без вести

21.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области два человека числятся без вести пропавшими после посещения лесов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"С начала лета в органы внутренних дел области поступило уже немало сообщений о пропаже в лесу грибников и ягодников. В четырех случаях потерявшихся искали более суток, из них два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Оба пропали в Бобруйском районе", - отметили в отделе розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.

Жительница деревни Селиба обратилась 29 июня в оперативно-дежурную службу Бобруйского РОВД. Она пояснила, что день назад в лес за ягодами ушла ее 66-летняя бабушка из деревни Гороховка.

Днем 30 июня из своего дома в деревне Савичи ушел в лес заготавливать веники 46-летний мужчина. До настоящего момента местонахождение его неизвестно.

"Из года в год в лесах с верного пути чаще сбиваются люди пожилые, имеющие проблемы со здоровьем. Если человек ушел и не вернулся, проводятся поисковые мероприятия с силами и средствами РОВД, МЧС, лесхоза, военных и добровольцев", - отметили в УВД.

Сотрудники УВД призывают любителей "тихой охоты" соблюдать правила безопасности. Собираясь в лес за ягодами или грибами, необходимо предупредить об этом родных или соседей: сообщите, в какую сторону вы направляетесь, в какой именно лес и во сколько планируете вернуться. Старайтесь не ходить в лес в одиночку. Реально оценивайте свое физическое состояние: если чувствуете недомогание, усталость, лучше остаться дома. Выходить в лес лучше утром, когда солнце еще высоко и впереди длинный световой день.

Нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и по возможности портативное зарядное устройство. Важно запастись питьевой водой из расчета один литр на человека в сутки.

"Когда идете в лес, надевайте яркую одежду: она сделает вас более заметным, это поможет быстрее обнаружить потерявшегося в случае поисковой операции. Хорошо, если на человеке будет светоотражающий жилет: так его увидят издалека даже ночью. Кроме того, яркая одежда может отпугнуть животных", - подчеркнули в УВД.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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С начала лета в органы внутренних дел области поступило уже немало сообщений о пропаже в лесу грибников и ягодников. В четырех случаях потерявшихся искали более...
 
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