|
Поливают водой прямо с крыши движущегося поезда. Как в США спасаются от масштабных пожаров?
Источник материала: СТВ
Новости США. США охвачены лесными пожарами. В Калифорнии спасатели поливают железнодорожные пути водой прямо с крыши движущегося поезда. Таким образом они пытаются защитить рельсы и прилегающую территорию от сильнейшего пожара «Дикси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поезд принадлежит американской компании, владеющей самой большой сетью железных дорог в стране. В ее распоряжении также около 50 цистерн, которые вмещают более 80 тысяч литров воды.
Площадь возгораний на западе США уже превысила 500 тысяч гектаров. Огнем охвачены 13 штатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. США охвачены лесными пожарами. В Калифорнии спасатели поливают железнодорожные пути водой прямо с крыши движущегося поезда. Таким образом они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)