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В Финляндии заявили о начале четвёртой волны пандемии

21.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за минувшую неделю на 12 %, а количество летальных исходов на 1 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всплеск заражений в ряде стран связан с медленной вакцинацией и распространением дельта-штамма вируса. Мутацию, впервые обнаруженную в Индии, уже выявили в 124 странах.

В Финляндии заявили о начале четвёртой волны пандемии

Из-за «дельты» на карантин закрывают штат Южная Австралия. Регион стал третьим в стране с подобными ограничениями. В Финляндии между тем заявили о начале четвертой волны пандемии.

В Финляндии заявили о начале четвёртой волны пандемии

В красную зону из-за распространения инфекции вернулась Грузия. А во Франции с 21 июля вступили в силу скандальные ограничения. Посещать культурно-развлекательные заведения теперь могут лишь те, у кого есть так называемый «паспорт здоровья».

 
 
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Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за минувшую неделю на 12 %, а количество летальных исходов на 1 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения,...
 
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