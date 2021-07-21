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Минздрав приостановил действие лицензии медцентра «Нордин» на ряд работ и услуг

21.07.2021 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лечебно-контрольный совет Министерства здравоохранения приостановил на две недели, с 26 июля, действие лицензии медицинского центра «Нордин» на некоторые виды работ и услуг.

Минздрав приостановил действие лицензии медцентра «Нордин» на ряд работ и услуг
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба Минздрава, во время приостановки лицензии специалисты центра не имеют право оказывать медицинские услуги по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и в части осуществления всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением).

Причиной такого решения стало разбирательство по обращению в министерство пациентки, которая пожаловалась на некачественно оказанную ей в центре медицинскую помощь (оперативное вмешательство).

«Как стало известно в ходе служебного расследования, ранее пациентка уже обращалась в МЦ «Нордин» с жалобами на осложнения, возникшие в результате оперативного вмешательства. К сожалению, представители медцентра халатно отнеслись к жалобе, не дали разъяснения пациентке по волнующим ее вопросам и не в должной мере организовали оказание ей медицинской помощи по устранению возникших последствий после проведенной операции, — отмечается в сообщении Минздрава. — По данному случаю проведено служебное расследование, в ходе которого комиссией Минздрава выявлены недостатки в оказании медпомощи».

Был созван лечебно-контрольный совет Минздрава, в соответствии с решением которого «качество оказанной пациентке Л. медицинской помощи в МЦ «Нордин» признано недостаточным».

В Минздраве добавили, что вопрос о возможности дальнейшего возобновления указанных работ и услуг в центре будет рассмотрен на очередном лечебно-контрольном совете министерства после проверки устранения выявленных нарушений.

 

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Лечебно-контрольный совет Министерства здравоохранения приостановил на две недели, с 26 июля, действие лицензии медицинского центра «Нордин» на некоторые виды...
 
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