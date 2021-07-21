nashaniva. Однако в изоляторе на Окрестина родственникам сообщили, что Дынько вовремя освобожден, еще в 10 часов утра, но где он сейчас, никто не знает. Мартинович, которого должны освободить в 13:40, по непонятным причинам все еще содержится в ИВС. Где находится Скурко, неизвестно, пишет





8 июля силовики пришли с обысками к нашенивцам. Задержали главного редактора НН Егора Мартиновича, главного редактора "Нашей истории" Андрея Дынько, руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко, главного бухгалтера Ольгу Ракович.





После допроса в СК их как подозреваемых по арт. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) поместили на 10 суток в изолятор временного содержания на Окрестина.





Там для них намеренно создали нечеловеческие условия: передачи от родственников, матрасы и постельное белье, минимальный набор гигиенических средств не выдали, и это в условиях ужасной жары.





Бухгалтера 16 июля освободили.





По прошествии 10 суток журналистов не освободили, а там же, в ИВС на Окрестина, задержали во второй раз, на этот раз на трое суток, как подозреваемых уже по новой статье — нанесение имущественного вреда без признаков расхищения (ч. 2 ст. 216 УК, карается» химией " или колонией на срок до 5 лет).





Смысл претензий в том, что оплата за коммунальные услуги помещения была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Следователи насчитали, что за четыре года предприятию «Минэнерго» был причинен ущерб — 3,5 тысячи рублей.





Само предприятие с претензиями никогда не обращалось.





Сегодня, 21 июля, закончился срок задержания: в 10:00 - для Дынько, в 13:00 - для Скурко, в 13:40 у- для Мартиновича.





Сотрудники ИВС сообщили родственникам, что Андрей Дынько был вовремя освобожден, но где точно он находится, никто не знает — четыре часа как не выходит на связь с родными и адвокатами, следователи также не связывались с семьей.





Родственникам Мартиновича в 13:40 сказали, что тот продолжает находиться в ИВС, хотя срок задержания уже закончен.





Где находится Скурко, вообще неизвестно, но по времени он тоже должен быть освобожден. У Андрея Скурко - сахарный диабет, он должен регулярно принимать инсулин.





В такой ситуации, говорят родственники, не остается ничего другого, как подавать заявление об исчезновении людей.





Дополнено: уже после опубликования материала стало известно, что Андрей Дынько с утра находится в СК.





По какой причине он там — неизвестно. Адвоката к нему не вызывали, хотя участие адвоката в следственных действиях обязательно.



