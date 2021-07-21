Команда Воскресенского рассылает политзаключенным письма с предложением написать прошение о помиловании

Бывший активист инициативной группы Виктора Бабарико, а ныне директор учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский подтвердил, что КСДС рассылает политзаключенным письма с предложением до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.





Он сообщил, что на прошлой неделе соответствующие письма отправили 603 людям, включенным в «список КСДС». Этот список учреждение составило ранее под проект политической амнистии, который КСДС активно лоббировал, передает TUT.by .

По словам Воскресенского, сейчас речь идет именно о подаче прошения о помиловании, поскольку против процедуры амнистии выступает силовой блок. «Однако позиция силового блока страны заключается в необходимости деятельного раскаяния со стороны осужденных и обвиняемых, — отметил Воскресенский. — Без такого осознания власть не готова идти на уступки, особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на Беларусь. В связи с этим мы решили перестроить тактику и предложить осужденным и обвиняемым написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Список желающих написать помилование мы передадим в Администрацию президента со своим ходатайством за тех, кто готов пойти на такой шаг».

С КСДС, по его словам, уже связались представители 14 осужденных, но ожидается, что число откликнувшихся увеличится, поскольку «письма только начали доходить до адресатов».

Воскресенский пояснил, почему важно написать прошение до 31 августа. «В связи с введенным в нашей стране новым праздником 17 сентября — Днем народного единства, считаем необходимым пойти навстречу тем, кто готов идти навстречу сам, то есть написать прошение о помиловании», — сказал он.

В списке КСДС среди прочих Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Андрей Александров.