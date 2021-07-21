Скончалась княгиня Эльжбета Радзивилл, которая упрекала белорусов за русский язык

Эльжбета Радзивилл, последняя, для которой Несвижский замок был домом, умерла 20 июля.



Эльжбета Радзивилл с отцом в Несвиже

О смерти родственницы сообщил Мацей Радзивилл на своей странице в Facebook.

Эльжбета — дочь хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан. Родилась в Лондоне, жила в Англии, Швейцарии, Португалии, Англии, Франции, а в последние годы — в Варшаве.

«Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑белорусски. Если бы нас не погнали отсюда в 1939-м, я сегодня разговаривала бы по-белорусски. Ведь мой отец с несвижцами разговаривал исключительно по-белорусски», — говорила княгиня во время визита в Беларусь.