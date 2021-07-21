Госдеп: США поддерживают народ Беларуси в стремлении к демократическому будущему

Переговоры Светланы Тихановской в Госдепартаменте США — это «беспрецедентный уровень взаимодействия», заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс на брифинге 20 июля, комментируя визит Тихановской в Вашингтон.



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Он отметил, что 19 июля состоялась встреча белорусского демократического лидера с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником департамента Дереком Чолле. К встрече присоединился также госсекретарь Энтони Блинкен.

«Уровень взаимодействия, который мы видели вчера с госпожой Тихановской, был беспрецедентным уровнем взаимодействия с белорусским лидером в этом столетии», — подчеркнул Прайс.

Он заявил, что в Госдепартаменте США не будут комментировать возможные дальнейшие санкции в отношении белорусского режима.

При этом чиновник отметил, что санкции являются «мощным инструментом, который Соединенные Штаты используют, пытаясь изменить поведение режима Лукашенко».

Прайс напомнил, что 28 мая Белый дом поручил Министерству финансов разработать для рассмотрения президентом новый указ, который предусматривает расширение санкций «для решения именно тех проблем, которые мы наблюдаем в Беларуси: репрессии, давление, продолжающееся заключение в тюрьму политических заключенных и политических оппонентов».

«Мы поддерживаем народ Беларуси и гражданское общество, — сказал Прайс. — Мы поддерживаем их стремление к демократическому, свободному и процветающему будущему. Мы также разделяем их призывы к режиму уважать права человека и основные свободы. И поэтому мы привержены тесной координации с партнерами в отношении следующих шагов, как это уже было в нашей реакции на репрессии и возмутительные действия режима Лукашенко в последние недели».

Он подчеркнул, что США поддерживают международные усилия по независимому расследованию фальсификаций на выборах в Беларуси, нарушений прав человека и последовавших после выборов репрессий. «Соединенные Штаты продолжат активно участвовать в этом», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента.

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