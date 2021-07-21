Лебедько не согласился с Карбалевичем: нельзя поддерживать «Конституцию Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

«Филин» продолжает собирать мнения экспертов о проекте обновленной Конституции.

Проект обновленной Конституции был опубликован на прошлой неделе на сайте «Круглого стола демократических сил», руководитель которого Юрий Воскресенский старательно выполняет доверенную ему режимом роль «устроителя диалога между властью и оппозицией».

Энтузиазма у политологов, юристов и экономистов предложенные изменения не вызвали , хотя значимость предложенных поправок и степень ограничения президентских полномочий аналитики оценивают по-разному .

Вероятно, что референдум по вопросу «новой Конституции» состоится, хотя пока не до конца понятно, будет на него вынесен уже опубликованный вариант или иной, существенно отредактированный Александром Лукашенко после 1 августа. Вопрос в том, что делать в сложившейся ситуации сторонникам перемен в Беларуси: бойкотировать ли референдум вовсе, принимать в нем участие и голосовать за поправки или голосовать против, то есть за сохранение статус-кво.





Политолог Валерий Карбалевич высказал неожиданное мнение о том, что необходимо поддержать поправки – как наименьшее из зол. Голосование «против», по мнению аналитика – наихудший вариант, который позволит Лукашенко отложить новые выборы и оставаться у власти до 2025 года.

С такой позицией категорически не согласен руководитель центра «Европейский диалог» и глава Общественной конституционной комиссии Анатолий Лебедько. Свое мнение политик высказал в эфире ОГП-ТВ :

– Это та ситуация, когда я должен сказать: Валерий, ты не прав! Есть целый ряд соображений, почему я не могу с этим согласиться. Если говорить одним словом, чтобы было понятно всем и каждому, то проект, который предлагает комиссия Миклашевича – это профанация.

Как считает Анатолий Лебедько, предложенный проект обновленной Конституции призван выполнить несколько важных задач – «во-первых, успокоить взбунтовавшуюся страну, во-вторых, ублажить Кремль, а в-третьих, вернуть субъектность Александру Лукашенко в его взаимоотношениях с Западом».

– Да, в проекте есть кое-что, о чем можно дискутировать и обсуждать. Например, из президентской республики Беларусь превращается в президентско-парламентскую. Как тренд это хорошо. Но мы-то знаем, что президентско-парламентская форма правления всегда создает риски и угрозы того, что можно в любой момент надеть шапку Мономаха или капелюш Берии и вернуться к сегодняшней реальности.

Что еще надо отметить – комиссия Миклашевича-Лукашенко «слямзила» у рабочей группы по подготовке Конституции новой Беларуси целый ряд положений. Например, о введении поста омбудсмена, или возможность обращения гражданина в Конституционный суд… Плюс еще «выдернули» из нынешней Конституции несколько торчавших там «бревен» (к примеру, что декрет имеет более высокую юридическую силу, нежели закон).

Это из позитивного. Но вот с чем я принципиально не согласен. Агитировать за проект Конституции, который в общем консервирует ситуацию, тем более, когда есть реальная альтернатива – проект Конституции новой Беларуси, радикально меняющий существующую систему – было бы абсолютно неправильно. Мы уже пришли к общему выводу: менять надо не только фамилии людей, которые у власти, но и систему, которую эти люди создавали 27 лет. Нельзя снова играть в русскую рулетку.

К тому же, убежден политик, неправильно «призывать голосовать за проект, где еще нет резолюции главного архитектора системы, в которой мы живем – мы можем столкнуться с ситуацией, когда от него останутся только рожки да ножки».

– Плюс надо обращать внимание на белорусскую действительность. У нас правоприменительная практика гораздо сильнее любого закона и даже Конституции и может легко положить их на лопатки, мы знаем это по собственному опыту и по сегодняшнему дню.

Мне кажется, что предложение идти на референдум и голосовать за поправки – это демобилизация сторонников перемен. В этой ситуации мы должны сконцентрировать усилия на том, чтобы радикально изменить систему, а не поддерживать варианты, которые могут либо косвенно легитимизировать то, что делает сегодняшняя власть, либо сместить фокус с главной задачи.

Наша главная задача – добиваться, чтобы в Беларуси прошел референдум по международным стандартам ОБСЕ. Чтобы в комиссии были включены как сторонники действующего режима, так и его оппоненты, чтобы посчитать каждый голос. Если будет возможность сделать выбор между «Конституцией Лукашенко» и «Конституцией новой Беларуси» – за это стоит бороться.

…Тем временем, как сообщают официальные источники, 21 июля состоялось очередное – девятое по счету – заседание Конституционной комиссии, где были подведены итоги ее работы . Предложено «внести изменения в 59 статей Конституции, включить 16 новых статей, исключить две».

Уже 22 июля, по словам главы комиссии , председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, проект будет направлен Лукашенко.